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4-2 alla Juventus: anche Pepito Rossi ricorda la sua tripletta con un video ed una dedica alla viola

Anche Pepito Rossi ha voluto ricordare l'epico 4-2 alla Juventus del 20 ottobre 2013. L'attaccante, oggi svincolato, ha postato un video sul suo profilo twitter che mostra la sua tripletta ai biancone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2017 18:04
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Anche Pepito Rossi ha voluto ricordare l'epico 4-2 alla Juventus del 20 ottobre 2013. L'attaccante, oggi svincolato, ha postato un video sul suo profilo twitter che mostra la sua tripletta ai bianconeri, insieme ai festeggiamenti del Franchi. Annessi, anche due cuori viola, sintomo dell'amore per Firenze da parte dello sfortunato talento.

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