Premium Sport: Pepito is back, firmerà un contratto annuale con il Genoa

Giuseppe Rossi is coming back. Ormai manca solo l'ufficialità: Pepito sta per far ritorno in Serie A e lo farà per vestire la maglia del Genoa. L'ex attaccante della Fiorentina e della nazionale è fer...

Giuseppe Rossi is coming back. Ormai manca solo l'ufficialità: Pepito sta per far ritorno in Serie A e lo farà per vestire la maglia del Genoa. L'ex attaccante della Fiorentina e della nazionale è fermo ai box dalla scorsa primavera, ossia da quando - nel corso della partita tra il suo Celta Vigo e l'Eibar - incappò nella rottura del legamento crociato anteriore.

Un lungo stop ma l'italo americano è finalmente tornato ed è pronto a rimettersi in gioco. Infatti, stando a quanto riportato da Premium Sport, Rossi sarebbe in procinto di formare un contratto annuale con il club rossoblù.