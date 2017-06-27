Pepito: "Lascio il Celta, ma voglio continuare a giocare in Europa, sono ancora giovane e..."
Pepito Rossi ha parlato ad AS del suo futuro, confermando che lascerà il Celta Vigo, ma per rimanere comunque in Europa: "Ho già deciso di non continuare nel Celta, non voglio tornare a Vigo. La mia v...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 16:17
Pepito Rossi ha parlato ad AS del suo futuro, confermando che lascerà il Celta Vigo, ma per rimanere comunque in Europa: "Ho già deciso di non continuare nel Celta, non voglio tornare a Vigo. La mia volontà è quella di continuare in Europa, sono ancora giovane. L'infortunio? Il recupero procede bene".