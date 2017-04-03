Pepito show con una roboante tripletta. Pastorello è stato profeta...

Dopo Gomez anche Rossi. Triplette e rimpianti viola...

Il calcio è strano. Sembravano utopistiche le parole di Pastorello agente di Rossi che auspica per il suo assistito un club importante che punti su di lui. Stasera pepito in 60 minuti da titolare con il suo Celta Vigo ha realizzato una tripletta portandosi il pallone a casa segnando all' 11', 35' e 57' per poi essere sostituito al 67'. Dopo Gomez insomma, anche Rossi realizza una tripletta...

Las Palmas travolto da un super Rossi che vince per 3-1.