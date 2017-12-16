Domani Pepito Rossi sarà al Franchi: l'ex fenomeno viola torna a sorpresa, dopo le smentite

Un po' a sorpresa, malgrado le smentite di questa mattina, Pepito Rossi sarà a Firenze domani - allo stadio Franchi - al seguito della sua nuova squadra, il Genoa. Anche se non potrà giocare, l'italo-...

Un po' a sorpresa, malgrado le smentite di questa mattina, Pepito Rossi sarà a Firenze domani - allo stadio Franchi - al seguito della sua nuova squadra, il Genoa. Anche se non potrà giocare, l'italo-americano che fece innamorare il popolo viola prima che la sfortuna si abbattesse su di lui, con gli infortuni in serie, vedrà la partita dalla tribuna. E, certo, per lui - che ha sempre dichiarato di avere Firenze e la Fiorentina nel cuore - sarà quantomeno strano trovarsi a fare il tifo per i suoi nuovi compagni.