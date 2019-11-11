Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”
Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di un sogno di mercato sfumato: “Vorrei portare in rosanero Pepito Rossi, un Italo-americano come me, ma mi ha detto...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 20:52
Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di un sogno di mercato sfumato: “Vorrei portare in rosanero Pepito Rossi, un Italo-americano come me, ma mi ha detto che ha altri programmi per il suo futuro”, ha detto a proposito dell’ex talento viola.