Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”

Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di un sogno di mercato sfumato: “Vorrei portare in rosanero Pepito Rossi, un Italo-americano come me, ma mi ha detto...

Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di un sogno di mercato sfumato: “Vorrei portare in rosanero Pepito Rossi, un Italo-americano come me, ma mi ha detto che ha altri programmi per il suo futuro”, ha detto a proposito dell’ex talento viola.