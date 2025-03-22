Badelj: "Gioco al Genoa ma non dimentico Firenze e Astori, Pepito il tocco non lo perderà mai"

Il centrocampista del Genoa, Milan Badelj, ha preso la parola direttamente dal campo durante il "Pepito Day", match tributo allo storico attaccante ex Fiorentina Giuseppe Rossi che sta vedendo coinvol...

Il centrocampista del Genoa, Milan Badelj, ha preso la parola direttamente dal campo durante il "Pepito Day", match tributo allo storico attaccante ex Fiorentina Giuseppe Rossi che sta vedendo coinvolte proprio in questi minuti tante bandiere viola. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW allo stadio Franchi di Firenze:

"Sto prendendo un po’ di fiato, oggi sono più vicino a loro che a chi gioca (ride, ndr). Anche ora che sono in un’altra squadra, il Genoa, non dimentico Firenze e Astori. Pepito il tocco di palla non lo perde mai, sarà così anche tra 50 anni". Lo scrive Tuttomercatoweb