Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera...

Guai fisici in campo e accuse pesanti fuori dal rettangolo verde: non è una carriera facile, quella dell'ex viola Giuseppe Rossi. Tuttavia, secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante oggi senza s...

Guai fisici in campo e accuse pesanti fuori dal rettangolo verde: non è una carriera facile, quella dell'ex viola Giuseppe Rossi. Tuttavia, secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante oggi senza squadra potrebbe tornare a giocare già a gennaio. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Cagliari: dopo la breve parentesi con la maglia del Genoa, Rossi può sperare di indossare di nuovo il rossoblu, stavolta in Sardegna.