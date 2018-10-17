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Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera...

Guai fisici in campo e accuse pesanti fuori dal rettangolo verde: non è una carriera facile, quella dell'ex viola Giuseppe Rossi. Tuttavia, secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante oggi senza s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 16:12
Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera... -
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Guai fisici in campo e accuse pesanti fuori dal rettangolo verde: non è una carriera facile, quella dell'ex viola Giuseppe Rossi. Tuttavia, secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante oggi senza squadra potrebbe tornare a giocare già a gennaio. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Cagliari: dopo la breve parentesi con la maglia del Genoa, Rossi può sperare di indossare di nuovo il rossoblu, stavolta in Sardegna.

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