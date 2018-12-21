Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"

L'agente di Giuseppe Rossi, Federico Pastorello, ha parlato della possibilità che Pepito torni in viola a gennaio, intervenendo ai microfoni di Rai Sport: “Giuseppe ha lasciato il cuore a Firenze e ci...

L'agente di Giuseppe Rossi, Federico Pastorello, ha parlato della possibilità che Pepito torni in viola a gennaio, intervenendo ai microfoni di Rai Sport: “Giuseppe ha lasciato il cuore a Firenze e ci tornerebbe molto volentieri. Siamo in contatto con la società e posso dire che lui si sente un calciatore di alto livello. Un ritorno alla Fiorentina? Per lui sarebbe davvero un sogno, tornerebbe nella città che negli anni precedenti lo ha accolto in maniera splendida. La Fiorentina sa che c’è grande disponibilità da parte nostra, ma spetterà poi a loro valutare e decidere”.