Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez

Pochi dubbi sul rigore concesso alla Fiorentina dopo 7 minuti di gioco, arbitro non vede ma VAR ha richiamato Fabbri al monitor

Pochi dubbi sul rigore in favore della Fiorentina al minuto 7 di Atalanta-Fiorentina, un fallo che l'arbitro non aveva visto in diretta nonostante Nico Gonzalez era rimasto dolorante a terra. Grazie al VAR che ha segnalato il fallo e richiamato Fabbri al monitor con le immagini che hanno lasciato ben pochi dubbi al direttore di gara con un fallo netto di De Roon su Nico Gonzalez, piede nettamente pestato e rigore netto

PASQUAL RICORDA L'ADDIO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pasqual-ricorda-volevo-chiudere-carriera-alla-fiorentina-ma-societa-e-allenatore-hanno-detto-no/164762/