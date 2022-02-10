Pasqual ricorda: "Volevo chiudere carriera alla Fiorentina ma società e allenatore hanno detto no"

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, adesso telecronista e opinionista di Dazn, ha commentato le vicende di casa viola

Nel corso di ViolaFun, ha parlato l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, queste le sue parole sulla squadra viola:

"I numeri con Vlahovic sono chiari, perdi un gol a partita, adesso l'augurio è che Piatek e Cabral possono fare bene. Se l'operazione la porti a termine vuol dire che tutti sono d'accordo, a giugno avresti incassato meno soldi. La Fiorentina vuole crescere piano piano. A gennaio non si muovono tutti i giocatori.

Cabral? Bisogna capire anche il mercato di gennaio cosa ti propone, il mercato invernale non è un mercato normale perchè in pochi si muovono. Nel caso arrivi in Europa devi cambiare diversi giocatori, i soldi di Vlahovic dovranno essere usati per fare una squadra più forte, i passi devono essere fatti in maniera graduale.

Un consiglio a Biraghi per il dopo Vlahovic? A Biraghi consiglio di mettere più palloni possibili nell'area di rigore per Cabral che ama essere servito cosi. La reazione del calciatore a certi avvenimenti? Dipende da che tipo di giocatore sei, quando sei giovane pensi solo a te stesso, quando cresci inizi a vedere una visione completa, a vedere tante cose, a valutare tutto nel suo complesso.

Ribery è stata una fortuna per la Fiorentina perchè nello spogliatoio avere uno cosi aiuta tanto in certi momenti difficili. Gomez e Rossi? Non hanno mai giocato insieme, siamo stati parecchio sfortunati. Ikonè? Normale che l'ambientamento sia lento perchè viene da un altro tipo di calcio, non parla la lingua, non conosce i compagni, non è facile

Il più forte con cui ho giocato? Ce ne sono stati parecchi, non solo Salah, anche Adrian Mutu era forte, si potrebbe fare una formazione, risalta all'occhio chi fa più gol ma anche Frey, Liverani, Pizarro erano davvero di alto livello. Io volevo giocare l'ultimo anno della mia carriera a Firenze ma società e allenatore avevano altre idee e hanno puntato su altri esterni sinistri, l'ho accettato serenamente. Adesso ho iniziato un nuovo percorso nel mondo del calcio che mi piace tanto, penso e spero sia questo il nostro lavoro" conclude Pasqual.

ROCIO RODRIGUEZ RIVELA LE INTENZIONI DI VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/rocio-annuncia-odriozola-vuole-restare-alla-fiorentina-a-meno-che-non-chiami-il-real-madrid/164719/