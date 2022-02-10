Rocio annuncia: "Odriozola vuole restare alla Fiorentina. A meno che non lo chiami il Real Madrid"

Giorno di Atalanta-Fiorentina ma nell'ambiente viola si parla di tanti temi, dal mercato alle scelte di Italiano, ne ha parlato Rocio

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, le sue parole:

"Non capisco perchè dopo più di un mese non lo vede pronto Ikonè, qualcosa c'è perchè gioca sempre di più Callejon, se lui pensa che è più pronto Callejon un motivo c'è. Calo fisico? Può essere normale nel corso della stagione, fa parte dello sport. Quello che mi preoccupa è che non riesce a riprendersi quando avviene un calo anche nel corso della partita. Italiano è fissato con la tattica, se non si muovono in un certo modo non vanno bene. Il calciatore veniva dalla Champions, non credo sia contentissimo, su questo Italiano deve stare attento a gestire questa cosa.

La Curva la voglio vedere allo stadio, la squadra ha bisogno del sostegno, contro la Lazio con la Fiesole sarebbe stato diverso, ti cambia le cose. Martinez Quarta? Un ragazzo come piace a me, tranquillo, timido, son persone normali anche con la moglie.

Cabral e Piatek non sono come Vlahovic, va bene, ma chi ti dice che non possono segnare come Vlahovic? Magari con un gioco diverso, bisogna servirli in maniera diversa. Quindi fiducia, i conti li facciamo alla fine del campionato.

Ieri la trasmissione più importante spagnola ha detto che a gennaio, nel pieno della trattativa con la Juventus, la Fiorentina ha offerto Vlahovic al Real Madrid, ma da Madrid gli hanno preferito Mbappè

Odriozola vuole tornare al Real Madrid, al contrario vuole restare a Firenze, non vuole altre soluzioni oltre a quella del Real, si trova molto bene alla Fiorentina, vuole restare in maglia viola, a prescindere dalla qualificazione in Europa"

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