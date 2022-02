Dal centro sportivo, Maleh a centrocampo, ballottaggio tra Saponara e Ikonè, davanti Piatek

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le ultime di formazione dal centro sportivo della Fiorentina, a centrocampo dovrebbe essere la volta di Maleh come terzo a sinistra, in attacco Piatek è in vantaggio su Cabral, sugli esterni Nico Gonzalez è sicuro del posto, mentre per l’altro posto ballottaggio tra Saponara e Ikonè. Per il resto scelte ovvie e scontate, con Biraghi, Odriozola, Quarta e Milenkovic in difesa, Torreira e Bonaventura a centrocampo.

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA