Notizie De Roon Fiorentina

De Roon avvisa l'Atalanta: "Se le altre squadre vincono tutte le finali non andiamo in Europa League"
20 maggio 2023 23:51
L'Atalanta perde, De Roon promette: "La nostra reazione ci sarà a Firenze contro la Fiorentina"
08 aprile 2023 20:44
De Roon tranquillo: "Mi fido della Juventus, so che farà il suo dovere contro la Fiorentina al Franchi"
20 maggio 2022 14:03
De Roon ammette: "L'avversario peggiore che ho incontrato è stato Saponara, mi ha fatto 10 tunnel"
16 marzo 2022 17:24
Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez
10 febbraio 2022 18:33
Il miglior risultato per la Fiorentina, Atalanta-Lazio finisce 2-2, pari di De Roon al 94'
30 ottobre 2021 17:16
"Regalo 3 maglie firmate se venite all'Atalanta Store" ma da De Roon non si presenta nessuno
23 settembre 2021 20:30
De Roon: "Tutte le nostre concorrenti hanno vinto quindi dobbiamo fare lo stesso"
11 aprile 2021 20:36
Atalanta, sono 21 i convocati per la trasferta di Firenze. De Roon è squalificato
07 febbraio 2020 19:33
Squalificati, anche il futuro viola Amrabat fra i fermati. De Roon salta Firenze
04 febbraio 2020 21:28
Nuovo vantaggio della Dea, a segno De Roon
27 febbraio 2019 21:57
Ceccarini: "De Roon non arriverà alla Fiorentina perché costa troppo. La società viola vuole tenere Kalinic ancora a Firenze"
17 luglio 2017 15:22
La Fiorentina prova a soffiare De Roon all'Atalanta
12 luglio 2017 00:49
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