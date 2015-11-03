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Notizie De Roon Fiorentina

De Roon avvisa l'Atalanta: "Se le altre squadre vincono tutte le finali non andiamo in Europa League"

20 maggio 2023 23:51

L'Atalanta perde, De Roon promette: "La nostra reazione ci sarà a Firenze contro la Fiorentina"

08 aprile 2023 20:44

De Roon tranquillo: "Mi fido della Juventus, so che farà il suo dovere contro la Fiorentina al Franchi"

20 maggio 2022 14:03

De Roon ammette: "L'avversario peggiore che ho incontrato è stato Saponara, mi ha fatto 10 tunnel"

16 marzo 2022 17:24

Netto il rigore per la Fiorentina contro l'Atalanta, De Roon pesta il piede sinistro di Nico Gonzalez

10 febbraio 2022 18:33

Il miglior risultato per la Fiorentina, Atalanta-Lazio finisce 2-2, pari di De Roon al 94'

30 ottobre 2021 17:16

"Regalo 3 maglie firmate se venite all'Atalanta Store" ma da De Roon non si presenta nessuno

23 settembre 2021 20:30

De Roon: "Tutte le nostre concorrenti hanno vinto quindi dobbiamo fare lo stesso"

11 aprile 2021 20:36

Atalanta, sono 21 i convocati per la trasferta di Firenze. De Roon è squalificato

07 febbraio 2020 19:33

Squalificati, anche il futuro viola Amrabat fra i fermati. De Roon salta Firenze

04 febbraio 2020 21:28

Nuovo vantaggio della Dea, a segno De Roon

27 febbraio 2019 21:57

Ceccarini: "De Roon non arriverà alla Fiorentina perché costa troppo. La società viola vuole tenere Kalinic ancora a Firenze"

17 luglio 2017 15:22

La Fiorentina prova a soffiare De Roon all'Atalanta

12 luglio 2017 00:49

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