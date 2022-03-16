De Roon ammette: "L'avversario peggiore che ho incontrato è stato Saponara, mi ha fatto 10 tunnel"

Il centrocampista dell'Atalanta De Roon si è raccontato a Dazn, le sue parole su Riccardo Saponara, che ricorda benissimo

Marten De Roon, protagonista di "1 vs 1" il format firmato DAZN che racconta i grandi giocatori della Serie A per scoprire le loro storie e aneddoti, le sue parole:

"Gasperini? La sua mentalità fa la differenza, conosce solo la vittoria. Non esiste il 90-95%, ma solo il 100% sia in gara sia in allenamento. Lui ha fatto la differenza con tanti giocatori, che grazie a lui sono migliorati oppure hanno avuto la possibilità di andare altrove. Gioca sempre in maniera offensiva e lo ringrazio: mi ha fatto crescere".

Sugli obiettivi stagionali: "Vogliamo fare il massimo. Speriamo il massimo sia la Champions, che è la cosa più bella che c'è. Siamo ancora dentro al campionato e nelle coppe. Vogliamo fare il massimo. Ritiro? Non sono più un ragazzino. A fine mese saranno 31 anni, ma qui sto benissimo: sto crescendo e spero di poter chiudere la carriera a Bergamo. Secondo me, non ci saranno problemi"

L'avversario più fastidioso contro cui hi giocato? Vi dico Saponara, il primo anno mi ha fatto 10 tunnel"

LA FIORENTINA HA MESSO GLI OCCHI SU LUIS ALBERTO

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-luis-alberto-piace-molto-alla-fiorentina-e-a-prade-nome-da-tenere-docchio-per-il-futuro/169204/