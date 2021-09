“Regalo 3 maglie firmate se venite all’Atalanta Store” ma da De Roon non si presenta nessuno

Video esilarante di Marten De Roon sui social. “Siamo all’Atalanta Store: alle prime tre persone che entreranno qui per acquistare la mia maglia, firmerò personalmente quella maglia e sarò io a pagarla”, dice l’olandese, che inizia ad attenere l’arrivo dei tifosi. Tuttavia il tempo passa e non si presenta nessuno. A fine giornata il centrocampista va via sconsolato: “Scommetto che una cosa del genere non succederà mai a Messi”, scrive con grande autoironia (clip da Twitter @Dirono)

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021

