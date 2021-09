Cesari non ci sta: “Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni”

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista della trasmissione “Pressing” che va in onda su Italia 1, ha parlato dell’espulsione di Nico Gonzalez in Fiorentina-Inter, queste la sua analisi:

“Premettiamo con il dire che Gonzalez ha sbagliato ad applaudire l’arbitro Fabbri e quindi la sanzione è giusta, ma il giocatore della Fiorentina si arrabbia giustamente. Non puoi non vedere un fallo del genere e non ammonire. Dopo averlo ammonito per la prima volta, rimane con il giallo in mano davanti al giocatore proprio per provocarlo, poteva andare tranquillamente via, non è mica detto che dopo il giallo bisogna restare davanti al giocatore con il cartellino in mano, lo ha provocato e alla fine Gonzalez ha sbagliato” conclude Cesari.

