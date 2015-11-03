Notizie Graziano Cesari Fiorentina

Cesari controcorrente: "Il rigore di Tavares si poteva non fischiare. Mano di Dodo? Sono allibito"
25 settembre 2024 18:58
Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: "Devi chiedermi scusa subito"
26 febbraio 2024 12:47
Graziano Cesari: "Manca un rigore per la Fiorentina. Loftus-Cheek allarga il braccio, non conta la carambola"
27 novembre 2023 12:21
Graziano Cesari incredulo: "Adesso Rocchi deve farci sentire l'audio del Var tra Valeri e Mariani"
24 ottobre 2022 13:11
25 anni dopo Graziano Cesari ammette: "Ho sbagliato sul fallo di Taribo West su Kanchelskis"
23 settembre 2022 14:52
Quando West con un fallo criminale spezzò la carriera di Kanchelskis, il grande colpo della Fiorentina
22 settembre 2022 12:00
Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"
23 settembre 2021 14:57
Cesari: "Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto"
22 marzo 2021 01:34
Cesari: "Dzeko è in caduta prima di scontrarsi con Terracciano. Il Var..."
27 luglio 2020 11:19
Cesari: "Il rigore per la Juventus non c'é. Il movimento del braccio é dinamico al suo movimento. Aveva preso il tempo a Betancur"
04 febbraio 2020 01:22
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