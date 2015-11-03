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Notizie Graziano Cesari Fiorentina

Cesari controcorrente: "Il rigore di Tavares si poteva non fischiare. Mano di Dodo? Sono allibito"

25 settembre 2024 18:58

Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: "Devi chiedermi scusa subito"

26 febbraio 2024 12:47

Graziano Cesari: "Manca un rigore per la Fiorentina. Loftus-Cheek allarga il braccio, non conta la carambola"

27 novembre 2023 12:21

Graziano Cesari incredulo: "Adesso Rocchi deve farci sentire l'audio del Var tra Valeri e Mariani"

24 ottobre 2022 13:11

25 anni dopo Graziano Cesari ammette: "Ho sbagliato sul fallo di Taribo West su Kanchelskis"

23 settembre 2022 14:52

Quando West con un fallo criminale spezzò la carriera di Kanchelskis, il grande colpo della Fiorentina

22 settembre 2022 12:00

Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"

23 settembre 2021 14:57

Cesari: "Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto"

22 marzo 2021 01:34

Cesari: "Dzeko è in caduta prima di scontrarsi con Terracciano. Il Var..."

27 luglio 2020 11:19

Cesari: "Il rigore per la Juventus non c'é. Il movimento del braccio é dinamico al suo movimento. Aveva preso il tempo a Betancur"

04 febbraio 2020 01:22

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