Graziano Cesari: “Manca un rigore per la Fiorentina. Loftus-Cheek allarga il braccio, non conta la carambola”

L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il mancato calcio di rigore per la Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole a Pressing:

“C’è il tiro di Sottil e poi c’è il tocco di una parte del corpo particolare che può essere l’anca e poi il pallone va a impattare sul braccio sinistro di Loftus-Cheek. Di Bello aspetta il parere di Mazzoleni al Var e poi non concede il calcio di rigore. Loftus-Cheek addirittura chiude gli occhi e gira la faccia. Vedete come affrontare il tiro Pobega, non ha paura del pallone e mette le braccia dietro la schiena, così si affronta un tiro. Questo è rigore per la Fiorentina. Loftus-Cheek ha il braccio molto largo, non importa che ci sia una carambola ma questo braccio non puoi tenerlo così, il braccio sinistro si allarga. Il comportamento è analizzare se il calciatore può intervenire in un’altra maniera e li è negligente”