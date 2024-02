Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: “Devi chiedermi scusa subito”

Nel corso della trasmissione Mediaset Pressing è andata in onda una lite dai toni decisamente accesi tra il giornalista Franco Ordine e l’ex arbitro e opinionista Graziano Cesari. Ordine sosteneva la propria tesi sul peso specifico della tecnologia nella decisione di assegnare il penalty all’Atalanta sul contatto in area tra Giroud e Holm nella sfida tra i bergamaschi e il Milan: “Orsato quel rigore lì, se non viene chiamato dal Var, non lo dà nemmeno sotto tortura”, esordisce Ordine.

Immediata e veemente la risposta di Cesari: “Ma non dite così su, avete la memoria corta e ve la rinfresco immediatamente. Guardate il derby di Roma di Coppa Italia e il rigore dato alla Lazio per un calcetto, Orsato lo dà perché richiamato dal Var. Voi fate dietrologia e basta, non mi piace questa cosa, fate e stai facendo cattiva informazione”.

“Devi chiedermi scusa”, ripete più volte Ordine, che ribadisce poi chiaramente: “Graziano Cesari mi deve chiedere scusa, perché io ho detto che Orsato senza l’intervento del Var quel rigore lì, compreso quello di Roma, non lo avrebbe dato nemmeno sotto tortura”.

“Questo l’hai aggiunto dopo, quando ti ho fatto rivedere le immagini”, lo incalza Cesari. “Mi dispiace dirlo, ma Orsato arbitra con il regolamento in tasca, come fanno tutti gli arbitri”. Lo riporta Calciomercato.com

Lite furibonda a #Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine per il contatto Giroud-Holm in #MilanAtalanta pic.twitter.com/Pz0UhQZkOe — ~ (@PadreMoratti) February 25, 2024

