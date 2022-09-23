25 anni dopo Graziano Cesari ammette: "Ho sbagliato sul fallo di Taribo West su Kanchelskis"

Quello di Taribo West su Kanchelskis è stato un fallo che difficilmente si dimenticherà, l'arbitro Graziano Cesari, ha ammesso l'errore

Nella giornata di ieri la pagina social Passione Fiorentina ha pubblicato sui suoi canali il video del fallo killer di Taribo West ai danni di Kanchelskis in Inter-Fiorentina del 1997. Un fallo che fece molto scalpore per la sua irruenza e cattiveria. L'arbitro di quella gara era Graziano Cesari, oggi moviolista di Mediaset, non ha espulso il giocatore neroazzuro ma si è limitato solo ad ammonirlo, tra lo stupore e l'incredulità generale. Incredulità emersa anche nei commenti social, tirando in mezzo anche lo stesso Graziano Cesari, che sulla stessa pagina Passione Fiorentina, ha voluto rispondere alle critiche e alle domande arrivate dai tifosi viola. il commento di Cesari è stato: "Perché nella vita di tutti i giorni e in quella arbitrale si sbaglia. Non cerco giustificazioni, non l’ho mai fatto. Accetto le critiche"

LO MONACO PARLA DI MOURINHO

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