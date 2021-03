Cesari: “Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto”

Nel corso della trasmissione di Italia Uno, Pressing Serie A, l’ex arbitro Graziano Cesari ha fatto la moviola della partita tra Fiorentina e Milan, queste le sue parole sugli episodi della gara: “Sul primo gol del Milan c’è un fallo netto di Ibrahimovic su Pezzella, il gol è da annullare. Ibra va diretto su Pezzella e lo sposta. Il Var doveva intervenire e probabilmente non lo ha nemmeno visto. Sul rigore di Ribery ci sono pochi dubbi. Diaz fa fallo e tocca prima sulla coscia, poi c’è il pestone sul giocatore della Fiorentina. Anche in questa occasione, è incredibile come il Var non sia intervenuto”

E INTANTO DA CASA RIBERY NON L’HANNO PRESA BENE