Graziano Cesari incredulo: “Adesso Rocchi deve farci sentire l’audio del Var tra Valeri e Mariani”

Nel corso di Pressing in diretta su Italia Uno, il moviolista ed ex arbitro Graziano Cesari ha fatto la moviola di Fiorentina-Inter analizzando gli episodi che hanno gravemente penalizzato la squadra viola, queste le parole di Cesari:

“Il rigore per la Fiorentina è lampante, non poteva esserci decisione diversa come non poteva non esserci il cartellino rosso, assolutamente senza alcun dubbio, non ci può essere altro colore del cartellino. Ma la mia domanda è, come mai Mariani al Var e in questo caso anche Costanzo, sempre presente al Var, non hanno avvisato il direttore di gara che manca un provvedimento disciplinare cosi chiaro in questa situazione, se lo sono dimenticati? Mi faccio portavoce di tutto il mondo, Rochhi facci sentire il colloquio al Var tra Mariani e Valeri, se se lo sono dimenticati è un discorso, se invece hanno fatto altre valutazioni è grave”

Graziano Cesari poi analizza anche l’azione del quarto gol dell’Inter, per il fallo di Dzeko su Milenkovic, le sue parole:

“Dzeko con il braccio tiene la maglia di Milenkovic, poi allarga il braccio e lo spinge in elevazione. Questo è sempre fallo”

NESSUNA SCUSA DALL’INTER ALLA FIORENTINA