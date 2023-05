De Roon avvisa l’Atalanta: “Se le altre squadre vincono tutte le finali non andiamo in Europa League”

Martin De Roon ha parlato a Dazn dopo la gara vinta dalla sua Atalanta contro il Verona, queste le sue parole:

“Abbiamo fatto 61 punti, per l’Atalanta è sempre un traguardo molto importante, credo che in 110 anni di storia ha fatto solo 5 volte cosi tanti punti, è una soddisfazione enorme anche perchè la squadra è nuova e siamo di nuovo stati in grado di fare questi punti. Siamo contenti, ci aspettano due finali, sono 6 punti e siamo contenti. La Champions è molto lontana ma anche l’Europa League se le altre vincono tutte le finali non possiamo raggiungerla, dobbiamo mettergli pressione”

