Marianella: “Gol di Barak sul podio della storia viola con quelli di Batistuta. Amo tutto di Firenze”

Durante l’intervista concessa a La Nazione, Massimo Marianella, commentatore per Sky anche dell’impresa di Basilea, ha così parlato di Firenze e della Fiorentina: “Io Magnifico Messere al Calcio Storico? L’ho letto da qualche parte (ride di gusto con la poca voce rimasta, ndr). Ne sarei orgoglioso, ovviamente. Io di Firenze amo e apprezzo davvero tutto. Una città che adoro. E’ un privilegio poterla visitare. Emozioni e sensazioni uniche”.

Poi ha proseguito parlando dell’urlo al gol di Barak: “Beh, per la verità questo lo metterei certamente sul podio della storia viola, insieme a quello per Batistuta al gol di Wembley, ma anche i gol di Bati in Supercoppa contro il Milan, che valevano un trofeo, non si possono dimenticare”.

Infine, sulle possibilità della Fiorentina di vincere un trofeo: “E’ quello che mi auguro. E’ stato un privilegio a tinte viola seguire il cammino europeo della squadra di Italiano. Speriamo di completarlo al top. Fa piacere la stima dei tifosi, è una grande emozione e allo stesso tempo una grande responsabilità. Il nostro mestiere è quello di regalare emozioni. A Basilea sono stato fortunato perché ho assorbito queste emozioni”.