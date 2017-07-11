La Fiorentina prova a soffiare De Roon all'Atalanta

De Roon nome nuovo per la Fiorentina: il problema è la valutazione altissima del Middlesbrough.

Marten de Roon potrebbe tornare in Italia ma non all'Atalanta, bensì alla Fiorentina. La notizia arriva sia da Tuttomercatoweb che Sky, anche se l'elevata valutazione che il Middlesbrough fa del centrocampista olandese rende la trattativa comunque difficile.

L'Atalanta lo aveva ceduto 12 mesi fa in Premier League per 14 milioni di euro, ed ora gli inglesi ne vogliono 20. La squadra di Gasperini vorrebbe riprenderlo dopo la retrocessione del Middlesbrough e visto anche il tesoretto maturato dopo le cessioni effettuate e le ambizioni europee di Percassi, ma non si smuove dall'offerta da 10 milioni di euro più bonus.

La Fiorentina quindi prova ad inserirsi, avendo già ricevuto un ok di massima dal procuratore del calciatore questo pomeriggio, ma le difficoltà, ripetiamo, derivano tutte dalle pretese economiche della squadra inglese.