Ceccarini: "De Roon non arriverà alla Fiorentina perché costa troppo. La società viola vuole tenere Kalinic ancora a Firenze"

Bernardeschi alla fine andrà alla Juventus ma per adesso non c'è stata ancora trattativa vera e propria. Corvino ha fatto sapere il suo prezzo

Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

"La Fiorentina aspetta in ritiro Kalinic. È chiaro che se poi arriva un club con una bella offerta può pensarci su. La volontà della Fiorentina è di tenerlo, il Milan sta lavorando su altri fronti, e i viola non intendono aspettare troppo.

Bernardeschi? Non ci sono grandi aggironamenti. La posizione dei viola è rigida, Corvino non si è seduto a trattare e ha chiarito bene la cifra richiesta. È una situazione che si sbloccherà inevitabilmente, il giocatore andrà alla Juventus ma in questo momento non ci sono novità.

Eysseric è sempre lì, la Fiorentina alla fine lo prenderà, ma finché non è chiaro il futuro di Kalinic non si può dire nulla. Per Zapata c’è stato un interessamento, ma nulla di importante. De Roon in viola? No perché costa troppo"