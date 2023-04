L’Atalanta perde, De Roon promette: “La nostra reazione ci sarà a Firenze contro la Fiorentina”

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match casalingo perso per 0-2 contro il Bologna. Queste le sue parole registrate da TMW:

Cosa non è andato?

“Tante cose. Nel primo tempo non è stata una bella partita, ma abbiamo avuto le occasioni per sbloccarla. Nell’intervallo abbiamo detto di trovare il gol, ma nella ripresa sembravamo molli. Dopo il gol abbiamo faticato. Era una partita importante, visto cosa hanno fatto gli avversari. E’ un peccato”.

La sconfitta può avere un contraccolpo psicologico?

“Non dobbiamo esagerare, è una sconfitta dopo due vittorie. Dobbiamo analizzarla: siamo delusi, ma abbiamo sempre reagito bene e dobbiamo farlo a Firenze”.

E’ più difficile ragionare durante la gara e non andare più a cento all’ora?

“La squadra è diversa e prima gli avversari non erano abituati al nostro gioco. Abbiamo caratteristiche diverse con Hojlund, Lookman e Boga. Ci sono tanti elementi nuovi e abbiamo bisogno di crescere. Oggi siamo stati statici, di solito c’è più movimento in avanti”.

