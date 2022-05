De Roon tranquillo: “Mi fido della Juventus, so che farà il suo dovere contro la Fiorentina al Franchi”

In conferenza stampa ha parlato il giocatore dell’Atalanta De Roon. Queste le sue parole: “Non padroni del nostro destino? Forse è meglio così: gli altri anni lo eravamo e abbiamo perso l’ultima… Magari avremo meno pressione. E’ tutto l’anno che il Toro fa giocare male la sua avversaria e Juric vuole bene al mister… E non vedo una Juve che va a Firenze demotivata. Di loro mi fido molto, ma non possiamo sperare negli altri. E l’Empoli avrà la testa libera, sarà pericoloso: si è visto contro l’Inter“.

