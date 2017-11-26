Inzaghi: "Ho rivisto 20 volte il presunto fallo, non era rigore per la Fiorentina. Spiace pareggiare così"
Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla ai microfoni di Sky dell'episodio del fallo di Caicedo su Pezzella, che tramite il VAR ha decretato il rigore del pareggio per la viola. "Ho rivisto il presu...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 20:38
Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla ai microfoni di Sky dell'episodio del fallo di Caicedo su Pezzella, che tramite il VAR ha decretato il rigore del pareggio per la viola. "Ho rivisto il presunto fallo 20 volte, non era rigore. Caicedo arriva in anticipo, non c'è fallo. Spiace pareggiare così: il VAR dovrebbe intervenire su episodi più netti.