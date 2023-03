Marelli sul rigore annullato al Milan: “Meno male che c’è il Var, episodi del genere vanno valutati bene in campo”

L’ex direttore di gara nonché attuale commentatore sportivo Luca Marelli ha analizzato la condotta arbitrale nel match tra Fiorentina e Milan. Ecco le sue parole: “Di Bello è stato bravissimo per 78’. Nessun dubbio sul contatto Ikone-Tomori, rigore molto chiaro. Ikone copra la palla e il difendente gli rovina addosso, lo trattiene anche. Azione potenzialmente pericolosa, nella quale Tomori non aveva possibilità di prendere il pallone, manca il giallo a Tomori. L’arbitro era posizionato in modo perfetto per vedere l’azione, si aspettava che potesse succedere qualcosa ed era piazzato nella miglior maniera possibile. Ikone non cerca il contatto, è davanti, copre il pallone. Tomori sa benissimo di aver commesso fallo da rigore. L’asticella per fischiare un rigore è stata alzata parecchio ed i calciatori stanno molto più in piedi”.

Prosegue l’ex arbitro: “Al minuto 78 poi, il movimento delle braccia di Cabral clamorosamente inganna Di Bello che concede rigore al Milan. Prestazione molto positiva, è un peccato che in questo episodio si sia lasciato convincere dal suo intuito. Cabral ha preso la palla nettamente di testa, un evidente abbaglio dell’arbitro. Benissimo Di Paolo al Var. Mi è piaciuta molto la reazione di Cabral, dopo l’esultanza polemica col gesto del Var contro il Braga che come detto in precedenza poteva costargli anche il giallo. Cabral ha calmato tutti, sapendo di averla presa di testa e consapevole che il Var sarebbe intervenuto. Anche le proteste dei calciatori vicino a Di Bello sono state molto pacate. Menomale che c’è il Var, pensate non ci fosse stato. Ritengo poi che la Fiorentina abbia vinto meritatamente la partita”.

Conclude: “Si tratta di un errore che porterà ad una penalizzazione dell’arbitro e/o dell’assistente. Episodi che potevano e dovevano essere valutati bene in campo”.