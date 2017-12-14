Dragowski: "Grazie a Pioli, ora i quarti. Avevo quasi preso il rigore, peccato ma..."

Dragowski ha commentato la gara di ieri - vinta sulla Samp per 3-2, negli ottavi di coppa Italia -- sul suo profilo fb: "Grazie al mister per questa opportunità. E Grazie a voi - i tifosi - per il sup...

Dragowski ha commentato la gara di ieri - vinta sulla Samp per 3-2, negli ottavi di coppa Italia -- sul suo profilo fb: "Grazie al mister per questa opportunità. E Grazie a voi - i tifosi - per il supporto enorme. Mi sento sempre come la parte della famiglia Viola. Della partita... Abbiamo vinto, ci saranno i quarti. Peccato per i due gol subiti, sopratutto il rigore, che ho quasi salvato.

Comunque Forza Viola!".