Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...

Nenad Tomovic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'esordio con la maglia del Chievo: “Sono molto contento qui, non solo per l’esordio di oggi. Fin dal primo giorno. Questo è un bel gruppo, possia...

Nenad Tomovic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'esordio con la maglia del Chievo: “Sono molto contento qui, non solo per l’esordio di oggi. Fin dal primo giorno. Questo è un bel gruppo, possiamo fare ottime cose quest’anno. Peccato per i tre punti che non sono arrivati, ma possiamo essere soddisfatti per questo punto. Spero di fare buone cose in questo gruppo. Ho avuto due occasioni per fare gol, speriamo di farne in futuro”. L'ex viola, tuttavia, ha macchiato il suo esordio con il fallo da rigore su Orsolini, che è costato il pareggio dell'Atalanta.