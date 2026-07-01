TuttoSport riporta: "Il Torino spinge per Amatucci, ma non c'è accordo con la Fiorentina per ora"

Il giovane centrocampista potrebbe passare ai granata in questa sessione

Il Torino resta attivo sul fronte centrocampo e continua a monitorare diversi profili, tra cui spicca quello di Lorenzo Amatucci. Il regista classe 2004, di proprietà della Fiorentina, si è messo particolarmente in luce nell'ultima stagione trascorsa in prestito al Las Palmas. Proprio le ottime prestazioni in terra spagnola hanno attirato l'interesse di altri club iberici come Alavés e Levante, come riportato da Tuttosport.

Il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, conosce molto bene il ragazzo per averlo già avuto alla Salernitana durante la sua precedente esperienza in Campania. Al momento, tuttavia, la fumata bianca con i viola non è ancora arrivata: il Torino spinge per impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.