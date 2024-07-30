Pedullà: "Nuova esperienza in Serie B per Amatucci, la Salernitana sta chiudendo l'operazione"

La Salernitana sta chiudendo un’operazione per il centrocampo. Stiamo parlando di Lorenzo Amatucci, classe 2004, mediano ma all’occorrenza anche centrocampista centrale o trequartista di proprietà del...

La Salernitana sta chiudendo un’operazione per il centrocampo. Stiamo parlando di Lorenzo Amatucci, classe 2004, mediano ma all’occorrenza anche centrocampista centrale o trequartista di proprietà della Fiorentina. Amatucci, cresciuto nel vivaio viola, era rientrato dal prestito di Ternana e ora avrà l’opportunità di maturare una nuova esperienza in Serie B. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

NAZIONE “TESSMANN-FIORENTINA BALLANO 2 MILIONI. PRONTO QUINQUENNALE DA 1,2 MILIONI A STAGIONE”

https://www.labaroviola.com/nazione-tessmann-fiorentina-ballano-2-milioni-pronto-quinquennale-da-12-milioni-a-stagione/262376/