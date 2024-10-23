Corradi: "Amatucci mi piace molto, è migliorato fisicamente e sta giocando benissimo a Salerno"

Il commissario tecnico della Nazionale U20 ha speso parole importanti per il centrocampista viola in prestito alla Salernitana

L'ex centravanti tra le altre di Lazio e Inter ed attuale allenatore della Nazionale Under 20 Bernardo Corradi durante una diretta della Bo2tvofficial ha risposto ad una domanda di un ascoltatore che gli chiedeva un parere sul centrocampista della Fiorentina in prestito alla Salernitana Lorenzo Amatucci:

"Amatucci è un giocatore che sembrava avesse difficoltà fisiche poi ha acquisito forza nelle gambe ed è salito d'intensità. Per caratteristiche è un metronomo, un osservatore di Firenze era innamorato calcisticamente di lui, me lo segnalava sempre, a me piace molto. Sta giocando benissimo a Salerno"

Fiorentina, in Svizzera ampio turnover in vista della Roma. Si rivedono Biraghi, Quarta e Ikone

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