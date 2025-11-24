24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:58

Amatucci fa chiarezza: “Il Las Palmas ha il diritto di riscatto solo in caso di promozione, la Fiorentina può controriscattarmi”

Redazione

24 Novembre · 16:05

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 16:05

di

La posizione di Lorenzo Amatucci attualmente in prestito al Las Palmas ma con la Fiorentina che mantiene il controllo del suo cartellino

Il centrocampista del Las Palmas, Lorenzo Amatucci sta continuando a stupire in Segunda Divisione con la maglia dei canarini.
Intervistato sul proprio futuro da La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 di proprietà della Fiorentina ha chiarito la sua posizione sul proseguo della sua carriera

“Sono in prestito fino a giugno, il Las Palmas ha un diritto di riscatto ma solo se andiamo in Liga, e la Fiorentina ha la possibilità del controriscatto. Intanto andiamo avanti con questo campionato bellissimo, durissimo e lunghissimo. Poi vedremo.”

