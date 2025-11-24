Amatucci fa chiarezza: “Il Las Palmas ha il diritto di riscatto solo in caso di promozione, la Fiorentina può controriscattarmi”

Il centrocampista del Las Palmas, Lorenzo Amatucci sta continuando a stupire in Segunda Divisione con la maglia dei canarini.

Intervistato sul proprio futuro da La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 di proprietà della Fiorentina ha chiarito la sua posizione sul proseguo della sua carriera

“Sono in prestito fino a giugno, il Las Palmas ha un diritto di riscatto ma solo se andiamo in Liga, e la Fiorentina ha la possibilità del controriscatto. Intanto andiamo avanti con questo campionato bellissimo, durissimo e lunghissimo. Poi vedremo.”