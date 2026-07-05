La Nazione riporta: "Amatucci è vicino al Deportivo La Coruña, cessione a titolo definitivo per lui"

Il centrocampista può tornare in Spagna dove ha già giocato a Las Palmas

Lorenzo Amatucci sembra ormai a un passo dall'addio definitivo alla Fiorentina. Il Deportivo La Coruña ha rotto gli indugi per il regista classe 2004, presentando un'offerta da circa 4 milioni di euro per acquistarne l'intero cartellino. L'affare è entrato nelle battute conclusive, ma secondo La Nazione manca ancora l'approvazione finale del direttore sportivo viola Fabio Paratici. Il dirigente, infatti, stava valutando il giovane centrocampista come possibile contropartita tecnica da inserire nei dialoghi con il Sassuolo per arrivare a Kristian Thorstvedt. In assenza di colpi di scena su quel fronte, la proposta del club spagnolo riceverà il via libera, permettendo ad Amatucci di cominciare la sua nuova avventura in Spagna e garantendo alla Fiorentina una plusvalenza da reinvestire sul mercato.