Il Tirreno, Amatucci nome caldo per il Pisa. Aquilani lo vuole di nuovo nel suo centrocampo

Sarà un gennaio importante per il futuro del Pisa. Servono rinforzi per iniziare al meglio il girone di ritorno, che parte il 13 gennaio all’Arena contro la Reggiana, e dare ad Aquilani giocatori adatti al suo progetto di gioco. La rosa è molto ampia e potrebbero esserci anche delle partenze. La società in questi giorni delineerà le strategie. Obiettivo numero uno prendere un attaccante in grado di fare la differenza.

Si lavora per Amatucci

Il Pisa comunque proverà a rinforzarsi in tutti i reparti, difesa compresa, con potenziali titolari. In questo senso molto dipenderà dalle uscite. Intanto un nome caldo in entrata a centrocampo c’è già ed è quello dell’incontrista classe 2004 Lorenzo Amatucci della Fiorentina. Un ragazzo che Aquilani vorrebbe portare a Pisa dopo averlo allenato nella Primavera viola. Amatucci fa parte della prima squadra di Vincenzo Italiano ma in serie A ha giocato solo due spezzoni, in casa dell’Inter a inizio stagione e a Monza venerdì scorso. La Fiorentina vorrebbe girarlo in prestito in B. Ed ecco che il Pisa potrebbe farsi sotto in modo concreto dopo il sondaggio dell’estate scorsa. Lo scrive Il Tirreno.

