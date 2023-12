TMW, Amrabat non si muove da Manchester a gennaio. Nessun ritorno alla Fiorentina

Il futuro di Sofyan Amrabat è ancora tutto da scrivere. Dopo il trasferimento al Manchester United nell’ultimo giorno del calciomercato estivo il centrocampista deve ancora capire se i Red Devils lo riscatteranno al termine della stagione, con la squadra di Ten Hag che sta facendo molta fatica in questa stagione, nonostante il marocchino sia praticamente sempre titolare.

A gennaio non si muove.

La cosa certa è che nel mese di gennaio Amrabat resterà in Inghilterra, visto che come raccolto dalla redazione di TMW non ci sono possibilità che il prestito venga interrotto in anticipo. Il calciatore parteciperà alla Coppa d’Africa con il suo Marocco ma successivamente rientrerà alla base, per terminare la sua stagione in Premier League e capire poi cosa ne sarà del suo futuro.

Il prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

Il centrocampista marocchino è arrivato ai Red Devils durante l’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, con la formula del prestito oneroso da 10 milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 30. Qualora il calciatore non dovesse essere confermato tornerebbe alla Fiorentina al termine della stagione ma sembra comunque molto difficile che il giocatore possa restare a Firenze, visto anche che i rapporti con il club viola e i tifosi non sono al top, dopo mesi nei quali Amrabat ha chiesto la cessione alla società gigliata.

