Borghi: “Beltran migliore attaccante della Fiorentina in questi ultimi anni. Diventerà un 9 vero e proprio”

Stefano Borghi, nel corso della rubrica Taconazo di Cronache di Spogliatoio, si è soffermato ad analizzare il numero 9 della Fiorentina, Lucas Beltran. Ecco le sue parole:

“Beltran e Julian Alvarez sono cresciuti praticamente insieme ed è un paragone che penso faccia particolarmente piacere a Beltran. Fin da bambino Beltran seguiva i fratelli maggiori, voleva essere presente e coinvolto negli allenamenti…Questi primi passaggi in Italia sono stati inevitabilmente un po’ complessi. La mia convinzione è che Beltran sia il miglior nove che ha avuto la Fiorentina in questi anni: post Vlahovic è indubbiamente quello con più qualità ma viene da un calcio diverso. Per un giocatore come Beltran arrivare in Italia significa arrivare in un altro pianeta perchè in Argentina ci sono più spazi. Ora deve imparare a scardinarseli lui gli spazi qua in Italia, secondo me arriverà ad essere un 9 vero e proprio con il tempo. Nonostante le difficoltà ho pochi dubbi che Beltran potrà farsi valere anche qua in Italia.”

