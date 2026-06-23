Gazzetta: “L’agente di Mandas al Viola Park ma per parlare di Amatucci: ha tante richieste”

Dopo la stagione al Las Palmas lo vogliono sia in Italia che all’estero

Per adesso quindi non si cerca un portiere e nell'incontro della scorsa settimana al Viola Park si è parlato più di Lorenzo Amatucci che di Mandas della Lazio, che ha lo stesso agente del centrocampista. A proposito di Amatucci, ha molte richieste, sia in Italia che all'estero, dopo la buona stagione al Las Palmas. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.