Amatucci colpito da un grave lutto: la madre è scomparsa prematuramente. La nota della Salernitana
Il mondo viola e la Salernitana uniti nel cordoglio per Lorenzo Amatucci: un abbraccio solidale in un momento di grande tristezza
Giunge la triste notizia che colpisce profondamente il mondo viola, stringendo tutti attorno a Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 attualmente in prestito alla Salernitana, per la prematura scomparsa della madre. La redazione di Labaro Viola si unisce al dolore di Lorenzo e della sua famiglia. Di seguito, il comunicato di cordoglio della Salernitana:
"La proprietà dell’U.S. Salernitana 1919, il presidente, i dirigenti, l’allenatore, i compagni di squadra e tutto lo staff si stringono commossi attorno a Lorenzo Amatucci per la prematura scomparsa della cara madre. A lui e alla sua famiglia va l’abbraccio affettuoso di tutto l’ambiente granata in questo momento doloroso".
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