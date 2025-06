Breda: “Amatucci è pronto per la Fiorentina, è un leader silenzioso. Christensen merita di giocare”

Roberto Breda, allenatore che quest’anno ha seduto sulla panchina della Salernitana, ha parlato a RadioBruno del centrocampista Lorenzo Amatucci e del portiere Oliver Christensen, entrambi arrivati in Campania in prestito dalla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Per la Fiorentina è il momento di fare il salto di qualità. Ho allenato Amatucci sia a Salerno che a Terni e ha sempre fatto bene. Un ragazzo come lui è un leader silenzioso, utile allo spogliatoio, secondo me può giocarsi le sue carte alla Fiorentina. Deve migliorare nelle decisioni di gioco, e la Fiorentina può aiutarlo molto in questo.”

Su Christensen: “Questo è stato un campionato difficile, ma Christensen ha fatto un bel campionato, con qualche match ottimo, Oliver è un ragazzo che merita e per questo deve giocare.”