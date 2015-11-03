Notizie Breda Fiorentina

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Breda: “La Fiorentina come la Juve può dare di più ma Pioli è vivo e presente nella situazione”
27 ottobre 2025 16:18
Breda: "Amatucci è pronto per la Fiorentina, è un leader silenzioso. Christensen merita di giocare"
24 giugno 2025 23:07
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