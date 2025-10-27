Breda: “La Fiorentina come la Juve può dare di più ma Pioli è vivo e presente nella situazione”

L’ex allenatore della Salernitana, Roberto Breda, è intervenuto ai microfoni di TMW, soffermandosi anche sulla situazione della Fiorentina:

“La squadra non è ancora riuscita a trovare un’identità che rispecchi pienamente le sue caratteristiche. Era partita con grandi aspettative, ma sta incontrando più difficoltà del previsto. Sono fasi che possono capitare, però non sempre una rosa di qualità si traduce automaticamente in una squadra efficace. Come la Juventus, anche la Fiorentina può dare molto di più. In ogni caso, vedo due allenatori vivi e presenti. Naturalmente, però, alla fine contano i risultati.”