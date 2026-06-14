Amatucci non rientra nei piani della Fiorentina. Tuttosport: "Petrachi sta pensando di portarlo al Torino"

Il ds granata apprezza le qualità tecniche del centrocampista

Uno dei giocatori che il ds Petrachi sta seguendo per rinforzare il centrocampo è Lorenzo Amatucci: classe 2004 di proprietà della Fiorentina, nell'ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas.

Ora che il prestito è terminato (il club iberico non vuole esercitare il diritto di riscatto), Amatucci torna a Firenze, ma non rientra nei piani della società viola e Petrachi sta pensando di portarlo a Torino. Il ds granata conosce molto bene il centrocampista: nell'estate del 202410 aveva infatti portato alla Salernitana, in Serie B, e ne apprezza le qualità tecniche. Lo scrive Tuttosport.