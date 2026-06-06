Dalla Spagna: "Il Las Palmas pensa all'acquisto di Amatucci. Ma su di lui anche Alaves e Torino"
Il club canario vorrebbe abbassare l'opzione di 8-10 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2026 16:34
Il Las Palmas vuole trattare con la Fiorentina l’opzione di acquisto di Lorenzo Amatucci in caso di promozione in LaLiga. Il club canario vorrebbe abbassare l’opzione di 8-10 milioni che a oggi è insostenibile per le casse degli spagnolo. Sul classe 2004 si registra l’interesse anche da parte dell’Alaves e del Torino. Lo scrive Radio Marca.