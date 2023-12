Quotidiano Sportivo: “Amatucci potrebbe riabbracciare Aquilani a gennaio: il Pisa torna sul centrocampista”

Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani, dopo aver incassato la fiducia della società, attende rinforzi adatti dal mercato di gennaio anche se la situazione in casa nerazzurra non è delle più semplici. Come riporta il Quotidiano Sportivo è infatti tornato di moda il nome di Lorenzo Amatucci, classe 2004 già seguito la scorsa estate e rimasto in viola dove ha esordito in Serie A a settembre.

Quella però resta l’unica presenza fra i grandi del calciatore che dunque a gennaio potrebbe andare in prestito con il Pisa in prima fila. Amatucci infatti era uno dei perni della squadra allenata da mister Aquilani lo scorso anno, 30 presenze con 2 gol e 5 assist, e andrebbe a occupare il posto lasciato vuoto dall’ungherese Nagy che ormai da tempo punta al trasferimento per non perdere il treno dell’Europeo.

