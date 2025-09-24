Ds Las Palmas su Amatucci: “La Fiorentina non voleva perderne il controllo. In Italia non è apprezzato per il fisico”

Il ds del Las Palmas ha speso belle parole per il calciatore, ancora di proprietà della Fiorentina, Lorenzo Amatucci

Il calciatore Lorenzo Amatucci, di proprietà della Fiorentina, ma in prestito al Las Palmas, sta riscuotendo successo in Spagna. Di lui ha parlato il ds del club delle Canarie, Luis Helguera: “Noi abbiamo il diritto di riscatto sul giocatore, ma la Fiorentina possiede il controriscatto.

È un nazionale Under 21 di cui i Viola non volevano perdere la proprietà, che qui si riesce ad esprimere, perché ha trovato il contesto ideale per lui, anche se può fare ancora meglio. In Italia non è molto apprezzato per la sua fisicità, e non so se il contesto in Italia sia adatto alle sue caratteristiche, mentre qui in Spagna può avere una carriera molto diversa rispetto ad altri Paesi”.